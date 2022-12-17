Участники акции протеста и миротворцы вместе смотрят футбольный матч Хорватия-Марокко
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Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы прямо сейчас вместе смотрят матч за третье место мундиаля между сборными Хорватии и Марокко, сообщает Day.Az.

Матч транслируется Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже шестой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.