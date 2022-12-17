Российские миротворцы радуются голу Марокко в матче ЧМ-2022

Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы сегодня вместе посмотрели матч за третье место мундиаля между сборными Хорватии и Марокко, передает Day.Az.

Матч траслировался Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже шестой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.

На камеры также попал момент радости российских миротворцев году сборной Марокко.