https://news.day.az/sport/1520532.html В Австралии футбольные болельщики выбежали на поле и разбили лицо вратарю - ВИДЕО
В Австралии футбольные болельщики выбежали на поле и разбили лицо вратарю - ВИДЕО
Футбольные болельщики во время матча в Австралии выбежали на поле и с помощью металлического ведра разбили вратарю лицо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
У пострадавшего голкипера диагностировано сотрясение мозга.
Представляем вашему вниманию эти видео:
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