В Австралии футбольные болельщики выбежали на поле и разбили лицо вратарю
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Футбольные болельщики во время матча в Австралии выбежали на поле и с помощью металлического ведра разбили вратарю лицо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

У пострадавшего голкипера диагностировано сотрясение мозга.

Представляем вашему вниманию эти видео: