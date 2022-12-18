Тысячи фанатов в Загребе празднуют бронзу сборной Хорватии на ЧМ

Хорватия отмечает свою вторую бронзу в истории чемпионата мира по футболу. По всей стране звучат песни, запускают фейерверки и поджигают фаеры. Радостные болельщики активно делятся видео празднования в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Напомним, 17 декабря на газон стадиона "Халифа" вышли сборные Хорватии и Марокко. За игрой наблюдали более 44 тысяч болельщиков.

Матч завершился счетом 2:1. От хорватов мячи забили Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42). От Морокко отличился Ашраф Дари (9). Таким образом, команда Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзу на ЧМ в Катаре.