https://news.day.az/sport/1520550.html Тысячи фанатов в Загребе празднуют бронзу сборной Хорватии на ЧМ - ВИДЕО
Тысячи фанатов в Загребе празднуют бронзу сборной Хорватии на ЧМ - ВИДЕО
Хорватия отмечает свою вторую бронзу в истории чемпионата мира по футболу. По всей стране звучат песни, запускают фейерверки и поджигают фаеры. Радостные болельщики активно делятся видео празднования в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Напомним, 17 декабря на газон стадиона "Халифа" вышли сборные Хорватии и Марокко. За игрой наблюдали более 44 тысяч болельщиков.
Матч завершился счетом 2:1. От хорватов мячи забили Йошко Гвардиол (7-я минута) и Мислав Оршич (42). От Морокко отличился Ашраф Дари (9). Таким образом, команда Хорватии обыграла Марокко и завоевала бронзу на ЧМ в Катаре.
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