Игрок сборной Франции Жиру может пропустить финал ЧМ против Аргентины

Игрок сборной Франции Оливье Жиру может пропустить финал чемпионата мира против Аргентины из-за травмы, сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у футболиста проблемы с коленом. Повреждение он получил во время полуфинального поединка против национальной команды Марокко.

На текущем чемпионате мира Жиру провел пять поединков, забив четыре мяча.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.

В матче за третье место сборная Хорватии одолела национальную команду Марокко. Встреча завершилась со счетом 2:1.