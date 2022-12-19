Швейцарский футболист умер во время отпуска

Швейцарский футболист клуба второго дивизиона Швейцарии "Лозанна Уши" Элия Алессандрини погиб во время отпуска, сообщает сайт футбольной лиги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Капитан душой и телом. Мы оплакиваем Элию Алессандрини. Семья теряет друга, товарища по команде и образца для подражания для всех", - говорится в сообщении клуба "Лозанна Уши".

Отмечается, что футболист умер, когда плавал в бассейне. Он проводил отпуск в Омане. Через несколько часов он должен был вылететь в Швейцарию.