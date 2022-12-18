Болельщики ЧМ-2022 образовали гигантские очереди в метро
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Столицу Катара Доху наводнили футбольные болельщики. Сегодня здесь, на стадионе "Лусаил", проходит главная игра последних четырех лет. Такого потока туристов транспортная система города не выдерживает - в метро огромные очереди. 

Day.Az со ссылкой на Известия показывает кадры праздничного коллапса.