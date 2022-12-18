https://news.day.az/sport/1520719.html Болельщики ЧМ-2022 образовали гигантские очереди в метро - ВИДЕО
Болельщики ЧМ-2022 образовали гигантские очереди в метро - ВИДЕО
Столицу Катара Доху наводнили футбольные болельщики. Сегодня здесь, на стадионе "Лусаил", проходит главная игра последних четырех лет. Такого потока туристов транспортная система города не выдерживает - в метро огромные очереди.
Day.Az со ссылкой на Известия показывает кадры праздничного коллапса.
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