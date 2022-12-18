Месси трогательно празднует с мамой победу на ЧМ-2022

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал с мамой победу на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Спорт24.

Мать футболиста Селия Мария выбежала на поле после финального свистка решающего матча против сборной Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и крепко обняла Месси.

Сборная Аргентины в третий раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу. Для 35-летнего Мессии эта победа на мундиале стала первой в карьере.