Волейбольная карусель: итоги сезона

Уходящий год в волейболе прошел под знаком выступления сборной на международной арене. Женская команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, а также завоевала бронзовые награды Игр Исламской Солидарности в Конье. Успешно сложился клубный сезон и для отдельно взятых игроков.

Учитывая конец года, Day.Az со ссылкой на azerisport.com подводит итоги сезона, отмечая самые главные моменты.

Минимум на Исламиаде

Азербайджанский волейбол входил в сезон на фоне неудач прошлого года, когда женская сборная стала последней на континентальном первенстве, переписав все антирекорды. Поэтому главной задачей была успешная квалификация на очередное ЕВРО, для чего надо было успешно сыграть в отборочном турнире против Словении, Австрии и Грузии.

В рамках подготовки к этим встречам "милли" планировала сыграть в Евролиги, но затем отказалась от этого намерения, снявшись с турнира. Коллектив решил сосредоточится на Исламиаде, где занял первое место на групповом этапе, но в полуфинале потерпел поражение от Ирана - 1:3. Неудача стала сродни холодному душу, так как наши волейболистки проиграли из-за своих собственных ошибок. "Иранки просто убили нас своими подачами, они все шли в цель", - скажет после матча Абдулазимова.

В итоге, сборная не смогла защитить титул, добытый в 2017-м году в Баку, сосредоточившись на поединке за бронзу против Камеруна, выиграв со счетом 3:0.

В свою очередь, мужская сборная преодолела групповой этап в Конье, но, как и женская, уступила в полуфинале Ирану - 0:3. А в поединке за бронзу подопечные Парвиза Самедова потерпели поражение от Турции, после чего переключились на продолжение отборочного турнира, заняв последнее место в своем квартете.

Тернистый путь на ЕВРО

Между тем, путь женской сборной в финальную стадию чемпионата Европы отнюдь не был усеян розами. Наши волейболистки начали турнирный путь с домашних побед над Грузией и Австрией и гостевого выигрыша в Тбилиси. Было очевидно, что главными соперницами "милли" была Словения, обыгравшая нас дважды, в результате чего финал квалификации превратился для подопечных Эльдара Юсубова в нервотрепку, когда все решалось в выездном матче против Австрии. Крупная победа гарантировала нашей команде второе место в группе и путевку на ЕВРО, где сборная в ходе жеребьевки попала в одну кампанию с Германией, Турцией, Швецией, Чехией и Грецией.

В данный момент национальная федерация занята поисками главного тренера, а с кандидатурой окончательно определится, скорее всего, уже в новом году.

Если же говорить о клубном сезоне, то чемпионами страны стали "Абшерон" и "Муров", который стартовал в Кубке Челлендж и прошел два этапа прежде чем в 1/8 финала проиграл "Ориону" (Нидерланды).

Тогда как в женском зачете в еврокубке был заявлен "Азеррейл". Серебряный призер Суперлиги дважды победил "Славию" (Словакия), но дальше дважды проиграл "Зюле" (Германия).

Награда Абдулазимовой

В то же время сезон запомнился и яркими выступлениями наших волейболисток за свои клубы. Абдулазимова была признана лучшим легионером чемпионата Венгрии, превратившись в лидера "Вашаша". К победе в чемпионате и Кубке она прибавила и успех в турнире Среднеевропейской Зональной Ассоциации, где "Вашаш" также занял первое место. А в очередной сезоне чемпион Венгрии пробился в основную сетку Лиги чемпионов и Айшан уже отыграла в первом матче группового раунда против "Конельяно".

Ударным получился год для Маргариты Степаненко. Нападающая помогла "Панатинаикосу" оформить золотой дубль в Греции и вышла на новый этап карьеры. Правда, сейчас Степаненко выступает за "Азеррейл" и для карьерного роста, учитывая невысокий уровень национального первенства, это определенный шаг назад.

Ну, а для сборной 2023-й, конечно же, будет годом ЕВРО. Посмотрим, чем удивит команда.







