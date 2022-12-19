Французов намеренно отравили перед финалом ЧМ?

Журналист Пирс Морган, который взял нашумевшее интервью у Криштиану Роналду, в своих соцсетях высказался о вирусе в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это был не вирус, французскую команду явно намеренно отравили", - написал Морган.

Напомним, что за два дня до финального матча турнира стало известно о вирусе в сборной Франции. В составе действующих чемпионов мира полуфинал с Марокко пропустили Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано. У них наблюдались симптомы простуды. Накануне финального матча стало известно, что недомогания почувствовал Кингсли Коман. Все трое приняли участие в финале против сборной Аргентины.