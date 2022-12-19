Дочь Дэвида Бекхэма стесняется своего отца

Дочь Дэвида и Виктории Бэкхем стесняется своего знаменитого отца, так как считает его "недостаточно крутым". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя Виктория Бекхэм стала героиней подкаста Дакса Шерпарда Armchair Expert. Во время беседы экс-перчинка рассказала, как ее 11-летняя дочь Харпер недавно попросила своего отца высадить ее из машины "немного подальше от школы". По словам Виктории, после этого у легендарного футболиста "было разбито сердце, ведь единственная дочь не считает его крутым".

"Дэвид был убит горем. Он такой: "Вау, что происходит?". А потом он сказал: "Ну, если это не круто, что Дэвид Бекхэм твой отец...". Я имею в виду, давайте будем честными, на что тогда надеяться большинству других детей", - рассказала Виктория Бекхэм.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четверых детей: 23-летнего Бруклина, 20-летнего Ромео, 17-летнего Круза и 11-летнюю Харпер.