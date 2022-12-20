Месси признан «звездой года в спорте»

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал победителем в номинации за приз "Звезда года в спорте", вручаемый ежегодно "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают в "Би-би-си", эта награда присуждается спортсмену, который "добился самых заметных спортивных успехов на мировой арене в течение года".

35-летний аргентинец получил данный приз впервые в карьере. Месси стал всего лишь пятым футболистом, получившим награду, введенную в 1960 году.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира - 2022 в Катаре. Форвард забил семь мячей по ходу турнира, в том числе дважды в финале.

В решающем матче ЧМ‑2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира.