Нападающий Килиан Мбаппе захотел покинуть ПСЖ. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", стало известно Sport.es.

23-летний форвард рассматривает вариант со сменой клуба летом 2023 года. Отмечается, что футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат.

Ради ухода в другой клуб Мбаппе согласен на серьезное понижение зарплаты. Однако он надеется, что получится договориться о трансфере на сумму менее 150 миллионов евро.