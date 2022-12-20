Бензема может вернуться в сборную Франции

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, ранее объявивший о завершении карьеры в национальной сборной Франции, может поменять свое решение. Об этом сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, Бензема может вернуться в сборную, если ее главный тренер Дидье Дешам покинет свой пост, а на его место придет Зинедин Зидан, с которым форвард ранее работал в "Реале".

Будущее Дешама в национальной команде решится в ближайшие недели - в январе 2023 года состоится встреча специалиста с руководством Федерации футбола Франции (FFF).

Бензема дебютировал в составе сборной Франции в 2007 году. В составе молодежной команды он становился чемпионом Европы среди игроков, не старше 17 лет. Также нападающий отверг предложение о выступлении за сборную Алжира, несмотря на то, что его родители оттуда родом.

В составе сборной Франции Бензема стал победителем Лиги наций в 2021 году.

В 2015 году он был отстранен от игр национальной команды из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Последние два чемпионата мира нападающий пропустил.