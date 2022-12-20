Объявлен новый владелец французского клуба "Лион" - ФОТО
Американская компания Eagle Football Holding взяла под свой контроль клуб Лиги 1 Франции "Лион", передает Day.Az со ссылкой на Матч ТВ.
Холдинговая компания контролируется бизнесменом Джоном Текстором, который также владеет долями в "Кристал Пэлас", бразильском "Ботафого" и бельгийском "Моленбеке".
Сделка, стоимость которой оценивается более чем в 800 млн евро, была завершена после шести с лишним месяцев переговоров.
"Нынешний президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сохранит за собой оперативное президентство в клубе как минимум на три года", - говорится в официальном заявлении "Лиона".
"Лион" занимает восьмое место в текущей турнирной таблице Лиги 1.
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