Объявлен новый владелец французского клуба "Лион"

Американская компания Eagle Football Holding взяла под свой контроль клуб Лиги 1 Франции "Лион", передает Day.Az со ссылкой на Матч ТВ.

Холдинговая компания контролируется бизнесменом Джоном Текстором, который также владеет долями в "Кристал Пэлас", бразильском "Ботафого" и бельгийском "Моленбеке".

Сделка, стоимость которой оценивается более чем в 800 млн евро, была завершена после шести с лишним месяцев переговоров.

"Нынешний президент "Лиона" Жан-Мишель Олас сохранит за собой оперативное президентство в клубе как минимум на три года", - говорится в официальном заявлении "Лиона".

"Лион" занимает восьмое место в текущей турнирной таблице Лиги 1.