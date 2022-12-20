Очередной мировой рекорд Месси

Пост нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с Кубком чемпиона мира побил рекорд Instagram по количеству лайков, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Пост форварда собрал больше 56 миллионов лайков и обошел фото яйца (55,8 миллионов), выложенного в аккаунте World Record Egg в январе 2019 года.

B финале ЧМ-2022 в Kaтape аргентинцы oбыгpaли Фpaнцию (3:3, 4:2 пo пeнaльти).

Месси, который оформил в финале дубль, был признан лучшим игроком ЧМ-2022. 35-летний футболист провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.