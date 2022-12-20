Саудовский клуб «Аль-Наср» ожидает приезда Роналду

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" ожидает подписание контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду к концу 2022 года. Об этом сообщает испанская Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, после прилета в Дубай 37-летний форвард отправится в Саудовскую Аравию, где подпишет контракт на сумму в €200 млн за сезон. Ожидается, что Криштиану заключит трудовой договор с "Аль-Насром" до лета 2025 года.

В ближневосточной стране считают, что подписание Роналду повысит престиж местного футбола и поможет Саудовской Аравии получить право на проведение чемпионата мира в 2030 году.

На данный момент португалец находится в статусе свободного агента. Напомним, что перед стартом ЧМ-2022 с ним разорвал контракт "Манчестер Юнайтед", договорившись с Роналду об отсутствии компенсационных выплат.

В составе сборной Португалии Криштиану дошел до четвертьфинала катарского мундиаля, где с минимальным счетом уступил сборной Марокко (0:1).