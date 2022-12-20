Абрамович хочет купить турецкий футбольный клуб

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович поселился в турецком городе Стамбул. Об этом сообщает Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, российский предприниматель рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.