Абрамович хочет купить турецкий футбольный клуб
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Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович поселился в турецком городе Стамбул. Об этом сообщает Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, российский предприниматель рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.