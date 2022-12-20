https://news.day.az/sport/1521398.html Абрамович хочет купить турецкий футбольный клуб
Абрамович хочет купить турецкий футбольный клуб
Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович поселился в турецком городе Стамбул. Об этом сообщает Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации источника, российский предприниматель рассматривает возможность приобретения одного из турецких футбольных клубов.
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