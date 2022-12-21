Загреб ждет азербайджанских борцов

Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала календарь рейтинговых турниров 2023 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, первый турнир пройдет 1-5 февраля в Загребе (Хорватия).

Затем борцы выступят в Каире (23-26 февраля, Египет), Бишкеке (1-4 июня, Кыргызстан) и Будапеште (13-16 июля, Венгрия).

Пока неизвестно, в каком из турниров выступят азербайджанские борцы.

Борцы также смогут улучшить свои рейтинги на чемпионатах континентов, чемпионате мира, Азиатских Играх и Панамериканских Играх.

