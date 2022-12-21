https://news.day.az/sport/1521454.html Загреб ждет азербайджанских борцов
Борцы также смогут улучшить свои рейтинги на чемпионатах континентов, чемпионате мира, Азиатских Играх и Панамериканских Играх.
Загреб ждет азербайджанских борцов
Объединенная организация борьбы (UWW) обнародовала календарь рейтинговых турниров 2023 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, первый турнир пройдет 1-5 февраля в Загребе (Хорватия).
Затем борцы выступят в Каире (23-26 февраля, Египет), Бишкеке (1-4 июня, Кыргызстан) и Будапеште (13-16 июля, Венгрия).
Пока неизвестно, в каком из турниров выступят азербайджанские борцы.
Борцы также смогут улучшить свои рейтинги на чемпионатах континентов, чемпионате мира, Азиатских Играх и Панамериканских Играх.
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