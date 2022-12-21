https://news.day.az/sport/1521462.html Хави о своей работе в «Барселоне»
Хави о своей работе в «Барселоне»
Бывший главный тренер "Барселоны", а ныне наставник "Манчестер Сити", Хави высказался о своей работе в испанской команде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я всегда говорю, что тренировать "Барсу" - это эмоциональные американские горки. Нужно быть эмоционально очень уравновешенным, верить в наше естество, в нашу индивидуальность.
У нас есть индивидуальность, и люди это видят", - передает слова Хави Mundo Deportivo.
Хави возглавил каталонский клуб в ноябре прошлого года, подписав контракт до 2024 года. В своем дебютном матче на посту наставника "Барселоны" он одержал победу над "Эспаньолом".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре