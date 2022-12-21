«Челси» нацелился на четырех звезд ЧМ-2022 в Катаре

Лондонский "Челси" пересмотрел список своих трансферных целей после чемпионата мира - 2022 в Катаре. Руководство и тренерский штаб "синих" обратили внимание на четырех футболистов, ярко проявивших себя на мундиале. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую очередь английский клуб присматривается к хавбеку "Брайтона" и сборной Аргентины Алексису Мак Аллистеру. Еще одним кандидатом на переезд в Лондон стал полузащитник Коди Гакпо из сборной Нидерландов. Его трансфер был бы целесообразен из-за травмы Армандо Брои, выбывшего до конца сезона.

Также "Челси" может усилиться вратарем сборной Хорватии Домиником Ливаковичем. Кроме того, в клубе нацелились на французского полузащитника Адриена Рабьо, подписание которого будет уместно на фоне завершающихся контрактов Жоржиньо и Нголо Канте.

Напомним, Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

"Челси" после 14-ти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов подопечные Грэма Поттера вышли в 1/8 финала, где сыграют с дортмундской "Боруссией".