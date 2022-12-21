Роналду получил предложение только от одного клуба

"Ан‑Наср" из Саудовской Аравии на текущий момент является единственным клубом, который сделал предложение португальскому форварду Криштиану Роналду. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, "Ан‑Наср" согласовал с нападающим контракт на 2,5 года с суммарным доходом €200 млн за сезон, однако эта информация пока не подтверждена. As утверждает, что у 37-летнего португальца практически нет вариантов продолжения карьеры в Европе.

Летом сообщалось, что в число претендентов на футболиста входят "Барселона", мадридский "Атлетико", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и "Наполи", однако сейчас постоянный интерес к игроку поддерживает только "Ан‑Наср", говорится в материале.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира - 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.