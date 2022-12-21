Руни объяснил разницу между Месси и Роналду

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я восхищаюсь обоими - и Лео, и Криштиану - за то, что они идут своим путем.

Роналду открыто заявляет: "Я лучший, я хочу быть лучшим". А когда Месси говорит, он больше фокусируется на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют себя.

Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого игрока", - цитирует экс-футболиста The Times.

Напомним, Роналду вместе с португальской сборной покинул чемпионат мира в Катаре после четвертьфинала. На этой стадии его команда поиграла сборной Марокко со счетом 0:1.

Сборная Аргентины выиграла турнир, обыграв в финальном матче национальную команду Франции в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком мундиаля.