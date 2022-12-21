Макгрегор сделал заявление о дебюте бойца без ног в ММА

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Instagram сделал заявление о дебюте родившегося без ног американца Зайона Кларка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен назвал восхитительным выступление 25-летнего Кларка в MMA и заявил, что уважает талант бойца. "Как же здорово было слышать о дебюте этого человека и теперь увидеть его! Вам никоим образом не следует связываться с ним", - подчеркнул Макгрегор.

Кларк выиграл первый профессиональный бой в ММА 18 декабря. Он одержал победу над соотечественником Юджином Мюрреем, не имеющего проблем со здоровьем, в трех раундах единогласным решением судей. Поединок прошел на турнире Gladiator Challenge: Seasons Beatings в американском Сан-Диего.

У Кларка синдром каудальной регрессии, при котором нарушается развитие нижней части позвоночника. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый человек, ходящий на руках.