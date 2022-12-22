Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" достигло устной договоренности о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на своей странице в "Твиттер" сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Месси с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

"ПСЖ и Месси достигли устной договоренности о продлении контракта. Пока нет решения о сроках продления контракта и заработной плате, это будет решено на новой встрече между сторонами в ближайшее время. Месси не принял предложения американского "Интер Майами" и не согласовывал контракт с испанской "Барселоной", к нему обращались оба клуба, но переговоры никогда не переходили в продвинутую стадию. Президент, совет директоров и тренер ПСЖ несколько месяцев убеждали футболиста продлить контракт, и наконец он согласился", - написал Романо.

20 декабря портал Goal сообщил, что ПСЖ намерен до конца 2022 года продлить контракт с Месси.

Месси 35 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. С 2003 по 2021 год аргентинец играл за испанскую "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

На чемпионате мира в Катаре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале южноамериканская команда обыграла французов (3:3; по пенальти - 4:2). Вместе с национальной командой нападающий также выигрывал Кубок Америки (2021) и завоевал серебряные награды мирового первенства (2014). За сборную Аргентины Месси забил 98 голов, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.