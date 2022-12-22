ФИФА удалила пост о Месси

Официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА) удалил пост, в котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был назван величайшим игроком в истории футбола. Это связано с тем, что в комментариях под записью множество фанатов Криштиану Роналду оставили негативные подписи, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию. Величие завершено", - так был подписан пост.

Месси забил два гола в финале чемпионата мира в Катаре и реализовал один из ударов в серии послематчевых пенальти. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Месси - величайший игрок всех времён без учёта победы на чемпионате мира - 2022.