Состояние здоровья Пеле ухудшилось

Здоровье трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле ухудшилось, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пациент по-прежнему госпитализирован в общую палату под необходимым уходом медицинской бригады", - сообщили в медицинском учреждении, где Пеле проходит лечение.

Отмечается, что Пеле требуется более серьезный уход, который связан с дисфункцией сердца и почек.

Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.

Пеле неоднократно публиковал сообщения в социальных сетях во время чемпионата мира в Катаре, в которых, в частности, благодарил болельщиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.