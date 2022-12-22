Состояние здоровья Пеле ухудшилось
Здоровье трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле ухудшилось, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Пациент по-прежнему госпитализирован в общую палату под необходимым уходом медицинской бригады", - сообщили в медицинском учреждении, где Пеле проходит лечение.
Отмечается, что Пеле требуется более серьезный уход, который связан с дисфункцией сердца и почек.
Пеле был госпитализирован в конце ноября из-за отека и сердечной недостаточности. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника. Однако дочери футболиста Кели и Флавия опровергли эти сообщения, заявив, что причиной госпитализации отца стал коронавирус.
Пеле неоднократно публиковал сообщения в социальных сетях во время чемпионата мира в Катаре, в которых, в частности, благодарил болельщиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
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