Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ»

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси останется во французской команде. По информации Le Parisen, 35-летний чемпион мира продлит контракт с парижанами до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, нападающий пообещал руководству столичного клуба подписать новый договор. Его нынешний контракт истекает ближайшим летом.

Если верить изданию, то стороны вели переговоры в течение трех месяцев. Всех договоренностей удалось достичь лишь в разгар чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Напомним, что 18 декабря Аргентина в финале ЧМ-2022 обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

Месси оформил дубль и реализовал послематчевый пенальти, став лучшим игроком матча и всего турнира.