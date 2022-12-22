https://news.day.az/sport/1521820.html Роналду прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром»
Роналду прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром»
Португальский нападающий Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Foot Mercato, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, форвард прилетел в Эр-Рияд, где базируется клуб "Аль-Наср". В ближайшее время футболист встретится с руководством команды. Отмечается, что в клубе хотят как можно быстрее провести переговоры и завершить переход португальца.
5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав "Аль-Насра" в январе 2023 года. В Саудовской Аравии нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре