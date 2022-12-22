Аргентина поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира в Катаре поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 22 декабря сообщил "Спорт-Экспресс", передает Day.Az.

С последнего обновления рейтинга аргентинцы поднялись с третьего места, потеснив Бельгию. Сборная Франции, которая вышла в финал чемпионата мира, также поднялась с четвертого места на третье.

Лидером рейтинга осталась сборная Бразилии. Она занимает первую строчку с 31 марта.