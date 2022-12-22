В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы спортсменок из Гейчая и Исмаиллы

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Гейчая и Исмаиллы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В учебно-тренировочных сборах, участвуют юные спортсменки, представляющие секции по художественной гимнастике, действующие при Гейчайском и Исмаиллинском Олимпийских спортивных комплексах.

Цель учебно-тренировочных сборов - развитие гимнастики в регионах, усиление подготовки спортсменок.

По словам тренера по художественной гимнастике в Гейчайском и Исмаиллинском Олимпийских спорткомплексах Ляман Зейналзаде, в учебно-тренировочных сборах принимают участие семь юных спортсменок.

"В Исмаиллинском Олимпийском спорткомплексе секция по художественной гимнастике начала функционировать с 2015 года, в Гейчайском Олимпийском спортивном комплексе - с 2017 года. В Баку гимнастки из Гейчая и Исмаиллы участвуют в пятидневных учебно-тренировочных сборах, которые направлены на повышение спортивной подготовки юных гимнасток, их навыков в работе с гимнастическими предметами. К этим тренировкам юные спортсменки подошли с огромной ответственностью, ведь в 2023 году нас ждут большие соревнования. Они очень рады тренироваться в Национальной арене гимнастики, тут созданы прекрасные условия для подготовки и повышения спортивных навыков гимнасток. Мы выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана за предоставленную возможность", - сказала Зейналзаде.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных частей страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку. Ранее в Национальной арене гимнастики были проведены учебно-тренировочные сборы гимнасток из Мингячевира, Гянджи, Масаллы, Ширвана, Кюрдамира, Шеки, Агдаша и Абшерона.