Стали известны условия работы Моуринью со сборной Португалии

Федерация футбола Португалии назвала условия для работы тренера Жозе Моуринью с национальной команды. Они стали известны журналисту Джанлуке Ди Марцио, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, федерация требует ответ от Моуринью как можно скорее. Если 59-летний тренер согласится возглавить сборную, то сможет совмещать работу в команде и в итальянской "Роме".

О том, что Федерация футбола Португалии предложила Моуринью возглавить сборную, стало известно 13 декабря. Он является основным претендентом на пост главного тренера.