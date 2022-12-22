Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Японская теннисистка Наоми Осака названа самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ежегодный рейтинг составил Forbes.

Осака возглавила список третий год подряд. 25-летняя теннисистка заработала 51,1 миллиона долларов, причем 50 миллионов из них - вне спорта. Отмечается, что прибыль японке принесла ее предпринимательская деятельность.

На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая в 2022 году 41,3 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошла американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 20,1 миллиона долларов.

Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.