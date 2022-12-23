Стрелковые подвиги сборной Азербайджана

В уходящем году на слуху оказались результаты стрелков сборной Азербайджана, которые довольно успешно выступили на международной арене. Апофеозом стали две медали, добытые "пулевиками" на чемпионате мира в Каире. А если учитывать, что мундиаль следующего года состоится в Баку, текущие результаты дают основание надеяться на продолжение удачной стрелковой серии наших спортсменов и в новом сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, тон задал Руслан Лунев, который уже в самом начале года отличился дважды: вначале он победил на Гран-при в Мариборе (Словения), а затем примерил серебро на аналогичном старте в Осиеке (Хорватия). В обоих случаях медаль ему принесла стрельба с 10-ти метров из пневматического пистолета. Далее последовал майский старт в Гранаде, где на Гран-При Лунев завоевал золото на той же дистанции, доведя свой послужной список до трех пьедесталов в сезоне.

Ну а следующим крупным стартом был Кубок мира, который собрал в Баку представителей 65-ти стран. Но домашний старт хозяевам откровенно не удался. Например, в стрельбе из пистолета на 25 метров Лунев показал лишь 16-й результат, лишившись шансов побороться за награды, хотя после первого этапа шел на десятой позиции.

В зачете смешанных команд наши стрелки также не смогли проявить себя. Лунев вместе с Нигяр Насировой заняли 18-е место в квалификации в стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета, а в квалификации в стрельбе из скоростного пистолета на 25 метров Руслан вместе с Нарминой Самедовой оказались восьмыми среди десяти микс-команд.

Почетным гостем турнира стал президент Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин. Он отметил, что Азербайджан может принимать соревнования самого высочайшего уровня, учитывая наличие такой первоклассной базы, как стрелковый центр.

Следующей большой остановкой стрелков стали Игры Исламской Солидарности в Конье, где уже успешно проявили себя "стендовики". В соревновании смешанных дуэтов в ските золотые медали завоевали Нурлана Джафарова и Джавид Гасанов выиграли золото в ските среди смешанных команд. Также Джафарова выиграла серебро в индивидуальном зачете в том же ските.

Ну а на главном старте сезона сборная по стрельбе впервые в истории завоевала две медали. Чемпионат мира в Каире (Египет) оказался во всех смыслах успешным для команды, а первую награду команде принесла Нигяр Насирова, примерившая бронзу в стрельбе из пистолета на 50 метров.

Наша спортсменка в первой серии набрала 85 очков, но в дальнейшем улучшала свой показатель, выбил затем 91 и 90 баллов. Всего каждая участница провела шесть стрелковых серий, а самый высокий показатель Насирова продемонстрировала в последнем выходе на огневой рубеж, который принес ей 94 очка. Этот удачный отрезок на финише позволил ей набрать итоговые 539 баллов и обойти представительницу Монголии Анудари Цолмонтобар (536) и китаянку Ксю Ли (534), завоевав бронзу.

А несколькими днями спустя после успеха Нигяр на пьедестал поднялся Лунев, ставший вторым в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 метров. На дистанцию вышли 36 спортсменов, которые по нескольку раз выходили на огневой рубеж. По итогам своих стрелковых серий Лунев набрал 584 очка, опередив по дополнительным показателям эстонца Петера Олеска, что принесло ему серебро.

Наши стрелки хорошо пристрелялись в Каире, особенно в свете чемпионата мира следующего года в Баку, который будет носить лицензионный характер. Новый сезон должен стать еще более интересным.