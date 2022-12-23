Сколько ФИФА заплатит каждой сборной за участие в ЧМ-2022?

Стали известны призовые для национальных команд, которые сыграли на чемпионате мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

NBC Sports сообщает, что Международная федерация футбола (ФИФА) на это выделила 440 млн долларов, что на 40 млн больше, чем на турнире четырехлетней давности в России.

Так, победитель турнира сборная Аргентины получит 42 млн. Занявшая второе место Франция заработала 30 млн. Хорватия за третье место получит 27 млн, Марокко за четвертое место - 25 млн.

Покинувшие турнир сборные на стадии 1/4 финала заработали по 17 млн (Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды), вылетевшие из 1/8 финала - по 13 млн (Сенегал, США, Польша, Австралия, Япония, Испания, Швейцария, Южная Корея).

Команды, не сумевшие преодолеть групповой этап, получат по 9 млн - Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Дания, Саудовская Аравия, Тунис, Канада, Германия, Сербия, Бельгия, Коста-Рика, Уругвай, Камерун, Гана).