Назван лучший гол чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон стал автором лучшего гола на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ФИФА назвала лучшим гол бразильского футболиста ударом через себя в матче первого тура группового этапа турнира против сборной Сербии. В голосовании Ришарлисон опередил голы товарища по команде Неймара, француза Килиана Мбаппе, аргентинца Энцо Фернандеса, камерунца Венсана Абубакара, мексиканца Луиса Чавеса, корейца Пак Сын Хо, голландца Коди Гакпо, а также Салема Аль-Досари из Саудовской Аравии.

Сборная Бразилии дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2022, где в серии пенальти проиграла Хорватии. Европейская команда в итоге заняла третье место на турнире.

Победителем стала сборная Аргентины, в финале обыгравшая Францию в серии послематчевых пенальти. Звание лучшего футболиста чемпионата мира получил аргентинский капитан Лионель Месси. Лучшим бомбардиром турнира стал Мбаппе, забивший восемь мячей.