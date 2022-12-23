Стал известен самый дорогой футболист планеты

Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов после чемпионата мира - 2022 в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом рейтинге форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе вновь стал самым дорогим футболистом на планете. Рыночная стоимость 24-летнего нападающего выросла со 160 млн евро до 180 млн евро.

22-летний форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд находился в статусе самого дорогого игрока планеты с 3 ноября по 23 декабря (170 млн евро).

Замыкает топ-3 атакующий полузащитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его трансферная стоимость составляет 120 млн евро.

Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира - 2022 против сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде одержать победу в матче. Южноамериканские футболисты оказались сильнее в серии послематчевых пенальти.

Всего на счету Мбаппе в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.