В Баку прошло юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе мероприятия, в котором приняли участие официальные лица, был продемонстрирован видеоролик, посвященный 20-летию реорганизации Федерации.

После состоялась презентация книги "20 лет развития", рассказывающей об успешном пути развития AGF.

Затем участники мероприятия выступили с поздравлениями в связи с юбилеем AGF.