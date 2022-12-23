https://news.day.az/sport/1522471.html В Баку прошло юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана - ФОТО
В Баку прошло юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана - ФОТО
В Баку прошло юбилейное мероприятие, посвященное 20-летию реорганизации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе мероприятия, в котором приняли участие официальные лица, был продемонстрирован видеоролик, посвященный 20-летию реорганизации Федерации.
После состоялась презентация книги "20 лет развития", рассказывающей об успешном пути развития AGF.
Затем участники мероприятия выступили с поздравлениями в связи с юбилеем AGF.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре