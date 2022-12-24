https://news.day.az/sport/1522508.html Во Франции 200 тысяч человек подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022
Во Франции 200 тысяч человек подписали петицию с требованием переиграть финал ЧМ-2022
На французской платформе Mesopinions появилась петиция с требованием переиграть финальный матч чемпионата мира - 2022.
Петицию подписало более 200 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Судейство было абсолютно продажным, не было пенальти, был фол на Мбаппе при 2-м голе [Аргентины]!" - написал автор петиции.
Напомним, что 18 декабря Аргентина в финале турнира обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре