Судья финала ЧМ рассказал, почему засчитал гол Месси с нарушениями

Главный арбитр финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции Шимон Марциняк объяснил, почему засчитал гол Лионеля Месси с нарушениями во время дополнительного времени на финальном матче чемпионата мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что издание L'Equipe заявило, что гол аргентинца на 108-й минуте финала ЧМ-2022 засчитан ошибочно из-за того, что во время удара на поле выбежали запасные игроки латиноамериканской команды.

"Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно", - передает слова Марциняка TVP Sport.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.