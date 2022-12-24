Главный тренер «Ромы» может возглавить сборную Бразилии

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает La Repubblica.

Напомним, что после вылета бразильцев с чемпионата мира - 2022 было объявлено об уходе Тите с поста главного тренера национальной команды.

По данным источника, в ближайшее время представитель Бразильской конфедерации футбола (СBF) прилетит в Рим для переговоров с Моуринью.

Ранее сообщалось, что Бразильская федерация футбола заинтересована также в приглашении главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.