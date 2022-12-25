Ди Мария изменил решение о продолжении карьеры в сборной Аргентины

Полузащитник "Ювентуса" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария принял решение продолжить выступление за национальную команду. Об этом сообщил в своих соцсетях журналист Гастон Эдуль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, футболист принял данное решение после успешного завершения чемпионата мира в Катаре, где он в составе национальной команды стал обладателем заветного титула.

Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины в 2008 году. Полузащитник вместе с командой участвовал в четырех чемпионатах мира в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.

Всего на его счету 129 матчей в форме национальной команды и 28 забитых мячей. Вместе с ней он выигрывал Олимпийские игры в 2008 году, а также Кубок Америки в 2021 и Финалиссиму (турнир между победителями КОНМЕБОЛ и УЕФА) в 2022 году.