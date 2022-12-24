В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева и другие сотрудники министерства.

После церемонии открытия были сформированы две символические команды, состоящие из министра Фарида Гаибова и сотрудников министерства, которые провели между собой первую игру на новом корте.