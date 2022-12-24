https://news.day.az/sport/1522562.html В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса - ФОТО
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса - ФОТО
В Бакинском дворце водного спорта состоялось открытие корта для падельного тенниса.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Васильева и другие сотрудники министерства.
После церемонии открытия были сформированы две символические команды, состоящие из министра Фарида Гаибова и сотрудников министерства, которые провели между собой первую игру на новом корте.
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