Двух футболистов сборной Уругвая могут дисквалифицировать на 6 месяцев

Игроки сборной Уругвая Эдинсон Кавани, Фернандо Муслера и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы Международной федерацией (ФИФА) на срок до шести месяцев. Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До 9 января уругвайская сторона должна предоставить ФИФА свою версию фактов на произошедшее после матча с Ганой.

Сборная Уругвая переиграла Гану в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0. Дубль оформил Хиорхьян де Арраскаета за шесть минут. За пять минут до первого гола ганцы не смогли реализовать пенальти.

Однако подопечным Диего Алонсо не хватило этой победы для выхода в плей-офф. Сборная Уругвая лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступила второе место Южной Корее.

Напомним, что после завершения игры футболисты уругвайской команды подбежали к арбитру и начали высказывать недовольство в связи с тем, что он не назначил пенальти в ворота ганцев. Хименес выражался в адрес судей, назвав их ворами, а также случайно ударил в лицо локтем директора ФИФА Колина Смита. Кавани уже в подтрибунном помещении опрокинул монитор для просмотра VAR.