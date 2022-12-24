https://news.day.az/sport/1522768.html Хоккеист умер, потеряв сознание на льду - трагический инцидент в Москве
Хоккеист умер, потеряв сознание на льду - трагический инцидент в Москве
В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча любительских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды "Арсенал III" и "Jersey 53". 45-летнему игроку стало плохо и он упал на лед. Несмотря на усилия медиков, он скончался по дороге в больницу.
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