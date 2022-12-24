Хоккеист умер, потеряв сознание на льду

В Москве хоккеист скончался после потери сознания во время матча любительских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на ледовой арене на улице Яблочкова, где встречались команды "Арсенал III" и "Jersey 53". 45-летнему игроку стало плохо и он упал на лед. Несмотря на усилия медиков, он скончался по дороге в больницу.