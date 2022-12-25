Почему европейские клубы отказались от Роналду?

Стало известно, почему ряд европейских клубов, выступающих в Лиге чемпионов, отказался подписывать португальского форварда Криштиану Роналду. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Times.

По информации издания, главной причиной является скандальный уход 37-летнего нападающего из "Манчестер Юнайтед" в конце ноября. Также роль сыграло и то, что игрок потерял место в основном составе сборной Португалии на чемпионате мира - 2022 в Катаре.

В европейских клубах сочли, что траты на Роналду будут необоснованными при учете его возраста и требований по зарплате.

В данный момент португалец является свободным агентом, одним из главных претендентов на него считается "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, который готов подписать с ним контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.