Умер легендарный боец UFC

На 46-м году жизни скончался бывший американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар. О гибели спортсмена сообщили в пресс-службе организации, принося свои соболезнования его семье и друзьям.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, "семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара", - отмечается в заявлении.

В качестве предполагаемой причины смерти 45-летнего бойца называют проблемы с сердцем.

По словам главы UFC Дэйна Уайта, Боннар был одним из самых важных спортсменов в истории чемпионата.

На счету представителя полутяжелой весовой категории 15 побед и девять поражений. За свою профессиональную карьеру Боннар встречался на ринге с другими членами Зала славы UFC - Форрестом Гриффином, Джоном Джонсом, Рашадом Эвансом, Марком Коулманом, Андерсоном Сильвой и Тито Ортисом. В Зал славы UFC американца включили в 2013 году.