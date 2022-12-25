Тренер «Манчестер Юнайтед» выступил с обвинениями в адрес Роналду

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду. Его слова приводит Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист заявил, что МЮ пытается строить новое будущее, и обвинил футболиста в том, что тот не хотел быть его частью. "Это уже в прошлом. Идем дальше. Я не хочу тратить на это энергию", - выступил он.