Эвра: теперь Месси перестанет жить в тени Марадоны

Экс-игрок английского "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь Месси перестанет жить в тени Марадоны. Аргентинские болельщики никогда не забудут Марадону. Но прямо сейчас лучший игрок мира для них - это Месси", - сказал Эвра.

Напомним, что 18 декабря сборная Аргентины в финале чемпионата мира - 2022 обыграла Францию. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы - 4:2. Месси в решающем матче оформил дубль, а также забил послематчевый пенальти