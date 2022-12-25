Роналдо назвал удачным выступление Бразилии на ЧМ-2022

Бывший нападающий миланского "Интера" и мадридского "Реала" Роналдо высказался о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, несмотря на ранний вылет оценить игру бразильской команды можно с положительной стороны.

"Несмотря на вылет в 1/4 финала, сборная провела отличный чемпионат. Не хватило лишь более стратегического подхода после забитого мяча в матче с Хорватией.

Нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует отдавать все силы ради второго гола. Нужно использовать время, держать мяч, обеспечить его контроль, чтобы соперник бессильно за ним бегал.

Не хватило только этого", - приводит слова Роналдо Apostagolos.